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В Беслане шесть участников протестной акции выплатят штраф и проведут общественные работы

Происшествия
2 сентября, 16:13 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 2, сентября. /ТАСС
Во время траурного мероприятия пять женщин потребовали завершить расследование обстоятельств захвата и освобождения школы, которые произошли 12 лет назад
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ВЛАДИКАВКАЗ, 2 сентября. /ТАСС/. Шесть участников протестной акции в Беслане выплатят штрафы в размере от 500 до 20 тыс. рублей и проведут общественные работы. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Правобережном районном суде Северной Осетии.

"Всем шести участницам акции вынесено административное правонарушение по ст. 19.3, ч. 1, по которому они оплатят по 500 рублей. Из них двое по ст. 20. 2, ч. 2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) заплатят еще и штраф в 20 тыс. рублей, а остальных четырех обязали к общественным работам до 20 часов", - сказал собеседник агентства.

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В соцсетях было распространено видео с панихиды по погибшим в теракте 2004 года в школе номер 1 Беслан, прошедшей накануне. Во время траурного мероприятия пять женщин потребовали завершить расследование обстоятельств захвата и освобождения школы, которые произошли 12 лет назад.

Всего было задержано шесть человек.

1-3 сентября 2004 года в школе номер один Беслана террористы захватили в заложники свыше 1,2 тыс. человек. Погибли 334 человека, в том числе 172 ребенка. 31 террорист в ходе операции был ликвидирован, одного боевика, Нурпашу Кулаева, арестовали и позднее приговорили к пожизненному заключению. Ответственность за теракт взял на себя лидер чеченских террористов Шамиль Басаев, который был уничтожен в 2006 году.

1 сентября 2014 года истек срок давности привлечения к уголовной ответственности в расследовании Бесланского теракта. Бывшие заложники подали жалобы в Страсбургский суд, не дождавшись результатов следствия.

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