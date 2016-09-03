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Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности

Происшествия
3 сентября, 0:09 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 3, сентября. /ТАСС
Как сообщили в региональном управлении СК, подозреваемая, являясь официальной супругой отца ребенка, похитила и убила девочку, поскольку ревновала супруга к биологической матери ребенка
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© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

ИВАНОВО, 3 сентября. /ТАСС/. Подозреваемая в похищении и убийстве двухлетней девочки в Иванове могла пойти на преступление из-за ревности к своему супругу, который является биологическим отцом ребенка.

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Об этом сообщила ТАСС и.о. старшего помощника регионального Следственного управления СК России Ольга Долева.

"По предварительной версии следствия, подозреваемая, являясь официальной супругой биологического отца ребенка, совершила похищение и убийство малолетней из мотива ревности своего супруга к внебрачной дочери и биологической матери ребенка", - сказала Долева.

Как ранее сообщили в пресс-службе областного УМВД, сегодня в 12:30 мск родственница, прогуливаясь с ребенком по улице Меланжевая, ненадолго отлучилась в квартиру, оставив девочку возле подъезда. Когда она вернулась, ребенка в коляске уже не было. К розыску девочки привлекли сотрудников регионального СУ СК России, оперативные службы УМВД России по Ивановской области и добровольческий отряд "Лиза Алерт".

Тело ребенка обнаружили около 19:00 мск в акватории реки в парке Харинка города Иваново. По подозрению в совершении убийства задержана женщина 1991 года рождения. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, сопряженное с похищением").

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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