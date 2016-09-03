Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности

ИВАНОВО, 3 сентября. /ТАСС/. Подозреваемая в похищении и убийстве двухлетней девочки в Иванове могла пойти на преступление из-за ревности к своему супругу, который является биологическим отцом ребенка.

Об этом сообщила ТАСС и.о. старшего помощника регионального Следственного управления СК России Ольга Долева.

"По предварительной версии следствия, подозреваемая, являясь официальной супругой биологического отца ребенка, совершила похищение и убийство малолетней из мотива ревности своего супруга к внебрачной дочери и биологической матери ребенка", - сказала Долева.

Как ранее сообщили в пресс-службе областного УМВД, сегодня в 12:30 мск родственница, прогуливаясь с ребенком по улице Меланжевая, ненадолго отлучилась в квартиру, оставив девочку возле подъезда. Когда она вернулась, ребенка в коляске уже не было. К розыску девочки привлекли сотрудников регионального СУ СК России, оперативные службы УМВД России по Ивановской области и добровольческий отряд "Лиза Алерт".

Тело ребенка обнаружили около 19:00 мск в акватории реки в парке Харинка города Иваново. По подозрению в совершении убийства задержана женщина 1991 года рождения. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, сопряженное с похищением").

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза.