Омбудсмен: полиция разыскивает пятерых воспитанников спецучилища в Свердловской области

"Девственный лес тайги и люди одного поколения": как Путин и Абэ перешли на "ты"Политика 3 сентября, 13:41
Дмитриев: РФПИ может инвестировать в строительство трассы Hyperloop в ЭмиратахЭкономика и бизнес 3 сентября, 13:20
Шесть человек погибли и девять ранены в результате теракта на севере ИракаМеждународная панорама 3 сентября, 12:50
Режиссер: про каждого выжившего в Беслане нужно снимать фильмОбщество 3 сентября, 12:39
Патриарх Кирилл: православная церковь 3 сентября молится о жертвах терроризмаОбщество 3 сентября, 12:14
Путин: необходимо активизировать работу российско-корейских инвестиционных платформЭкономика и бизнес 3 сентября, 12:01
Минкавказа осенью начнет разработку законопроекта о курортном сбореЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:31
Глава Чугуевского района Приморья: "Лайонрок" стал самым разрушительным за 40 летПроисшествия 3 сентября, 11:26
"Азиатское суперкольцо": какие проблемы стоят на пути объединения энергосетейЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Пять воспитанников Рефтинского специального училища закрытого типа для подростков с девиантным поведением в Свердловской области находятся в розыске. Об этом в субботу сообщил корреспонденту ТАСС уполномоченный по защите прав ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, уточнив, что с территории училища было совершено два побега.
"Сейчас правоохранители разыскивают пять человек, двое из них сбежали 31 августа и трое ушли 1 сентября. Ситуация, конечно, не простая, но спокойная. Большое количество полиции привлечено к поискам", - сказал Мороков.
Также омбудсмен отметил, что накануне состоялось заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних с участием представителей Минобрнауки РФ, которое является учредителем училища. "Мы обсудили ситуацию, попробовали понять причины произошедшего. По итогам договорились создать план мероприятий по выходу из этой ситуации", - пояснил омбудсмен, добавив, что к решению проблемы подключаются региональные министерства.
В беседе с ТАСС замруководителя пресс-службы свердловской полиции Нина Пелевина отметила, что в Рефтинском училище все "стабильно и управляемо".
Ранее ТАСС сообщал, что подростки 31 августа вечером отказались от приема пищи, устроили беспорядки на территории спецучилища, разбили стекло входных дверей, 34 человека покинули территорию спецшколы, 1 сентября из учреждения ушли еще 13 подростков, большинство сразу были возвращены в учреждение, в розыске накануне оставались семеро подростков. Следственный отдел по городу Асбест СК РФ организовал доследственную проверку по факту массового самовольного побега воспитанников из училища. По предварительным данным, сбежавшие не были согласны с порядками, установленными в учреждении.
Глава Минобрнауки взяла инцидент в Рефтинском училище на личный контроль. Также училище планирует посетить член совета по правам человека при президенте РФ.