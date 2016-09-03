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Омбудсмен: полиция разыскивает пятерых воспитанников спецучилища в Свердловской области

Происшествия
3 сентября, 13:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, сентября. /ТАСС
"Ситуация, конечно, не простая, но спокойная. Большое количество полиции привлечено к поискам", - сказал Игорь Мороков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Пять воспитанников Рефтинского специального училища закрытого типа для подростков с девиантным поведением в Свердловской области находятся в розыске. Об этом в субботу сообщил корреспонденту ТАСС уполномоченный по защите прав ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, уточнив, что с территории училища было совершено два побега.

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"Сейчас правоохранители разыскивают пять человек, двое из них сбежали 31 августа и трое ушли 1 сентября. Ситуация, конечно, не простая, но спокойная. Большое количество полиции привлечено к поискам", - сказал Мороков.

Также омбудсмен отметил, что накануне состоялось заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних с участием представителей Минобрнауки РФ, которое является учредителем училища. "Мы обсудили ситуацию, попробовали понять причины произошедшего. По итогам договорились создать план мероприятий по выходу из этой ситуации", - пояснил омбудсмен, добавив, что к решению проблемы подключаются региональные министерства.

В беседе с ТАСС замруководителя пресс-службы свердловской полиции Нина Пелевина отметила, что в Рефтинском училище все "стабильно и управляемо".

Ранее ТАСС сообщал, что подростки 31 августа вечером отказались от приема пищи, устроили беспорядки на территории спецучилища, разбили стекло входных дверей, 34 человека покинули территорию спецшколы, 1 сентября из учреждения ушли еще 13 подростков, большинство сразу были возвращены в учреждение, в розыске накануне оставались семеро подростков. Следственный отдел по городу Асбест СК РФ организовал доследственную проверку по факту массового самовольного побега воспитанников из училища. По предварительным данным, сбежавшие не были согласны с порядками, установленными в учреждении.

Глава Минобрнауки взяла инцидент в Рефтинском училище на личный контроль. Также училище планирует посетить член совета по правам человека при президенте РФ.

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