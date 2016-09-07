Семь человек погибли в ДТП в Ленобласти

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Семь человек погибли, один выжил в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Ленобласти, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В ДТП выжил водитель грузовика, его доставят в больницу Кингисеппа", - сказал собеседник агентства, отметив, что состояние пострадавшего уточняется.
Ранее в региональном УГИБДД сообщили, что ДТП произошло в Кингисеппском районе. В результате аварии грузовик сгорел, легковой автомобиль разорвало напополам. Жертвами аварии стали семь человек, в том числе двое детей. Как уточнили в пресс-службе региональной администрации, у микроавтобуса были псковские номера.
Позже в прокуратуре Ленинградской области сообщили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд легковушки на встречную полосу. В результате столкновения Ford Focus с кабиной большегруза Scania легковой автомобиль отбросило под прицеп грузовика.
По факту инцидента проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.