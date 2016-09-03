Три человека пострадали в ДТП с участием полицейского автомобиля в Санкт-Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Полиция Петербурга проводит служебную проверку по факту ДТП с участием полицейского автомобиля, в результате которого медицинская помощь потребовалась трем пострадавшим. Об этом ТАСС сообщили сегодня в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Автомобиль такси KIA Ceed совершил столкновение со служебным автомобилем "Газель", после чего служебный автомобиль опрокинулся. В результате ДТП трем гражданам была оказана медицинская помощь", - сообщили в полиции. В ведомстве не уточнили состояние пострадавших. Инцидент произошел около 03:20 мск в Кировском районе Петербурга.
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