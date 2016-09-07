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Экс-губернатору Белых стало плохо во время судебного заседания

Происшествия
7 сентября, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Судья объявил перерыв, к обвиняемому пришел врач
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в получении взятки, стало плохо во время заседания в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на продление ему меры пресечения.

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Белых находится в СИЗО. О том, что ему плохо, он сообщил по видео-конференц-связи. "Ваша честь, прошу объявить перерыв, ко мне пришел врач, я уже теряю нить разговора", - сказал экс-губернатор.

В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв для того, чтобы врач мог измерить давление Белых и дать лекарство.

Адвокат экс-губернатора отметил, что его подзащитный почти ежедневно обращается в СИЗО к врачам из-за давления и диабета.

Дело Белых

Белых был задержан 24 июня в ресторане в Москве при получении взятки. По данным СК, он лично и через посредника получил в общей сложности €400 тыс. 25 июня он был арестован Басманным судом.

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Свою вину экс-губернатор не признает и категорически отрицает факт взятки.

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия.

22 августа суд продлил до 24 декабря срок ареста бывшему губернатору. Гособвинение заявляло, что Белых пытается препятствовать производству по уголовному делу. "Обвиняемый предпринимает попытки препятствовать расследованию уголовного дела и собирает несоответствующий действительности характеризующий материал", - сказала прокурор, поддержав ходатайство следствия.

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