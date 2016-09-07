Экс-губернатору Белых стало плохо во время судебного заседания

"Швабе" представил на "Армии" опытный образец нового охотничьего прицелаНовости партнеров 7 сентября, 17:45
Лукин: РФ отправит атлетов в Рио в случае положительного решения исковСпорт 7 сентября, 17:44
Музей скульптуры Петербурга не получал указаний на снятие доски МаннергеймуКультура 7 сентября, 17:40
Железнодорожные войска РФ в ближайшее время получат новые образцы спецтехникиАрмия и ОПК 7 сентября, 17:35
Борисов: отставание РФ в сфере робототехники и беспилотников практически ликвидированоАрмия и ОПК 7 сентября, 17:28
"Т24" проведет чемпионат по дронбиатлонy на форуме "Армия-2016"Новости партнеров 7 сентября, 17:26
Шесть МиГ-29 уничтожили технику условного противника на учениях "Кавказ"Армия и ОПК 7 сентября, 17:25
Юрист: у "Рубина" нет оснований на заявку Янна М'Вила в РФПЛСпорт 7 сентября, 17:16
География форума "Армия-2016": как и где проходят военные выставкиАрмия и ОПК 7 сентября, 17:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в получении взятки, стало плохо во время заседания в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на продление ему меры пресечения.
Белых находится в СИЗО. О том, что ему плохо, он сообщил по видео-конференц-связи. "Ваша честь, прошу объявить перерыв, ко мне пришел врач, я уже теряю нить разговора", - сказал экс-губернатор.
В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв для того, чтобы врач мог измерить давление Белых и дать лекарство.
Адвокат экс-губернатора отметил, что его подзащитный почти ежедневно обращается в СИЗО к врачам из-за давления и диабета.
Белых был задержан 24 июня в ресторане в Москве при получении взятки. По данным СК, он лично и через посредника получил в общей сложности €400 тыс. 25 июня он был арестован Басманным судом.
Свою вину экс-губернатор не признает и категорически отрицает факт взятки.
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия.
22 августа суд продлил до 24 декабря срок ареста бывшему губернатору. Гособвинение заявляло, что Белых пытается препятствовать производству по уголовному делу. "Обвиняемый предпринимает попытки препятствовать расследованию уголовного дела и собирает несоответствующий действительности характеризующий материал", - сказала прокурор, поддержав ходатайство следствия.