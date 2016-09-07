Экс-губернатору Белых стало плохо во время судебного заседания

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в получении взятки, стало плохо во время заседания в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на продление ему меры пресечения.

Белых находится в СИЗО. О том, что ему плохо, он сообщил по видео-конференц-связи. "Ваша честь, прошу объявить перерыв, ко мне пришел врач, я уже теряю нить разговора", - сказал экс-губернатор.

В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв для того, чтобы врач мог измерить давление Белых и дать лекарство.

Адвокат экс-губернатора отметил, что его подзащитный почти ежедневно обращается в СИЗО к врачам из-за давления и диабета.

Дело Белых

Белых был задержан 24 июня в ресторане в Москве при получении взятки. По данным СК, он лично и через посредника получил в общей сложности €400 тыс. 25 июня он был арестован Басманным судом.

Свою вину экс-губернатор не признает и категорически отрицает факт взятки.

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия.

22 августа суд продлил до 24 декабря срок ареста бывшему губернатору. Гособвинение заявляло, что Белых пытается препятствовать производству по уголовному делу. "Обвиняемый предпринимает попытки препятствовать расследованию уголовного дела и собирает несоответствующий действительности характеризующий материал", - сказала прокурор, поддержав ходатайство следствия.