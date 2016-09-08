Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авиация МЧС доставила в зону паводка в Приморье 75 тонн различных грузов

Происшествия
8 сентября, 4:58 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Всего с момента ухудшения обстановки авиацией МЧС России выполнено 120 полетов
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Авиация МЧС с момента начала паводка в Приморье (29 - 31 августа - прим. ТАСС) доставила в пострадавшие поселки 75 тонн различных грузов. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС.

"Всего с момента ухудшения обстановки авиацией МЧС России выполнено 120 полетов, перевезено более 1100 человек и эвакуировано более 350 пострадавших, из них 24 ребенка и 8 больных; в затопленные районы доставлено 75 тонн груза, в том числе 58 тонн воды и продовольствия. Общий налет составил около 147 часов", - сообщил ТАСС представитель ведомства.

По данным МЧС России, с четверга начинается масштабная операция по доставке гуманитарной помощи из Сибири в пострадавший от стихии Приморский край. Ожидается первый рейс из Красноярска, затем из Иркутска, Читы и Новосибирска. В частности, предполагается доставить в течение суток 46 тепловых пушек для просушки подтопленных домов.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29 - 31 августа после мощного циклона, принесшего ливни. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, был объявлен режим ЧС федерального уровня. А 4 - 6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Намтеун", который принес дополнительно до трех декадных норм осадков.

По данным департамента гражданской защиты, на вечер 7 сентября подтопленными оставались 34 населенных пункта в 10 муниципалитетах края, подмыты 38 участков дорог общей протяженностью 58 км, повреждено 70 автомобильных мостов. От дорожного сообщения отрезаны 44 населенных пункта, в 50 - отсутствует телефонная связь, в 34 - нет электроснабжения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Тайфуны и ураганы
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо Украины
2
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
3
Павлюченко опроверг информацию об участии в дорожном конфликте
4
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
5
Apple представила iPhone 7
6
СМИ: Обама пообщался с оскорбившим его президентом Филиппин
7
СМИ: Пентагон утверждает, что истребитель РФ перехватил самолет-разведчик США
Темы дня
Реклама