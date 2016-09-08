Авиация МЧС доставила в зону паводка в Приморье 75 тонн различных грузов

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Авиация МЧС с момента начала паводка в Приморье (29 - 31 августа - прим. ТАСС) доставила в пострадавшие поселки 75 тонн различных грузов. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС.

"Всего с момента ухудшения обстановки авиацией МЧС России выполнено 120 полетов, перевезено более 1100 человек и эвакуировано более 350 пострадавших, из них 24 ребенка и 8 больных; в затопленные районы доставлено 75 тонн груза, в том числе 58 тонн воды и продовольствия. Общий налет составил около 147 часов", - сообщил ТАСС представитель ведомства.

По данным МЧС России, с четверга начинается масштабная операция по доставке гуманитарной помощи из Сибири в пострадавший от стихии Приморский край. Ожидается первый рейс из Красноярска, затем из Иркутска, Читы и Новосибирска. В частности, предполагается доставить в течение суток 46 тепловых пушек для просушки подтопленных домов.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29 - 31 августа после мощного циклона, принесшего ливни. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, был объявлен режим ЧС федерального уровня. А 4 - 6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Намтеун", который принес дополнительно до трех декадных норм осадков.

По данным департамента гражданской защиты, на вечер 7 сентября подтопленными оставались 34 населенных пункта в 10 муниципалитетах края, подмыты 38 участков дорог общей протяженностью 58 км, повреждено 70 автомобильных мостов. От дорожного сообщения отрезаны 44 населенных пункта, в 50 - отсутствует телефонная связь, в 34 - нет электроснабжения.