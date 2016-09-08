Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замдиректора "Ленэнерго" задержали по делу о воспрепятствовании следствию

Происшествия
8 сентября, 10:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, сентября. /ТАСС
Свою вину Александр Никонов не признает
Материал из 1 страницы
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Заместитель директора по безопасности компании "Ленэнерго" Александр Никонов задержан в рамках расследования уголовного дела о воспрепятствовании предварительному следствию. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Александр Александров.

"Он был вечером задержан на 48 часов в порядке статьи 91 УПК РФ. Обвинение ему в настоящее время не предъявлено. Думаю, СК будет просить суд об аресте - иначе зачем его задерживать", - сказал адвокат.

Смотрите также
Обыски в "Ленэнерго" связаны с делом о хищении 380 млн при прокладке кабеля в Кронштадт

По словам Александрова, его доверитель не признает себя виновным. "Сам эпизод, который ему инкриминируют, произошел в феврале 2016 года, якобы он не пустил на объект следователя и сотрудников полиции, - сказал адвокат. - Но дело возбудили только 31 августа, к тому же объект был осмотрен следователем в тот же день. При этом речь же не идет о физическом недопуске, там вообще охраны нет, а о том, чтобы пройти инструктаж по технике безопасности, чтобы никого током не ударило".

В Главном следственном управлении СК по Петербургу отказались от каких-либо комментариев по этому делу.

Обыски в "Ленэнерго"

Накануне в офисе компании "Ленэнерго", квартире и загородном доме Никонова прошли обыски. Как сообщил ТАСС источник они связаны с начатым в октябре 2015 года расследованием уголовного дела о мошенничестве на 380 млн рублей при исполнении контракта на прокладку кабеля по дну Финского залива между Петербургом и Кронштадтом. "Дело о мошенничестве расследует ГСУ СК по Петербургу. В августе 2016 года было возбуждено еще одно уголовное дело по части 2 статьи 294 УК РФ "Воспрепятствование производству предварительного расследования", поскольку выяснилось, что руководство компании пыталось помешать следствию", - сказал собеседник агентства.

В октябре 2015 года сотрудники СК и полиции провели обыски и выемки документов по 15 адресам в помещениях "Ленэнерго" и филиале "Санкт-Петербургские высоковольтные сети". В рамках трехстороннего соглашения между правительством Санкт-Петербурга, ОАО "Российские сети" и "Ленэнерго" была предусмотрена прокладка нескольких кабельных линий для повышения надежности электроснабжения Кронштадта. По версии следствия, работы по прокладке подводной части кабельных линий подрядчиком фактически не исполнены, что причинило государству ущерб на сумму более 380 млн рублей. "Ленэнерго" - одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России, она обслуживает территорию Петербурга и Ленобласти, где проживают 6,5 млн человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Коррупционные скандалы
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава ПКР поблагодарил белоруса, пронесшего флаг РФ на открытии Паралимпиады
2
СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо Украины
3
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
4
Израильский истребитель нанес удар по сирийским позициям в Эль-Кунейтре
5
Премьер Армении подал в отставку
6
СМИ: теннисистка Дьяченко подозревается в участии в договорном матче
7
"Белый лебедь" России преодолеет систему ПРО
Темы дня
Реклама