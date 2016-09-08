Замдиректора "Ленэнерго" задержали по делу о воспрепятствовании следствию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Заместитель директора по безопасности компании "Ленэнерго" Александр Никонов задержан в рамках расследования уголовного дела о воспрепятствовании предварительному следствию. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Александр Александров.

"Он был вечером задержан на 48 часов в порядке статьи 91 УПК РФ. Обвинение ему в настоящее время не предъявлено. Думаю, СК будет просить суд об аресте - иначе зачем его задерживать", - сказал адвокат.

По словам Александрова, его доверитель не признает себя виновным. "Сам эпизод, который ему инкриминируют, произошел в феврале 2016 года, якобы он не пустил на объект следователя и сотрудников полиции, - сказал адвокат. - Но дело возбудили только 31 августа, к тому же объект был осмотрен следователем в тот же день. При этом речь же не идет о физическом недопуске, там вообще охраны нет, а о том, чтобы пройти инструктаж по технике безопасности, чтобы никого током не ударило".

В Главном следственном управлении СК по Петербургу отказались от каких-либо комментариев по этому делу.

Обыски в "Ленэнерго"

Накануне в офисе компании "Ленэнерго", квартире и загородном доме Никонова прошли обыски. Как сообщил ТАСС источник они связаны с начатым в октябре 2015 года расследованием уголовного дела о мошенничестве на 380 млн рублей при исполнении контракта на прокладку кабеля по дну Финского залива между Петербургом и Кронштадтом. "Дело о мошенничестве расследует ГСУ СК по Петербургу. В августе 2016 года было возбуждено еще одно уголовное дело по части 2 статьи 294 УК РФ "Воспрепятствование производству предварительного расследования", поскольку выяснилось, что руководство компании пыталось помешать следствию", - сказал собеседник агентства.

В октябре 2015 года сотрудники СК и полиции провели обыски и выемки документов по 15 адресам в помещениях "Ленэнерго" и филиале "Санкт-Петербургские высоковольтные сети". В рамках трехстороннего соглашения между правительством Санкт-Петербурга, ОАО "Российские сети" и "Ленэнерго" была предусмотрена прокладка нескольких кабельных линий для повышения надежности электроснабжения Кронштадта. По версии следствия, работы по прокладке подводной части кабельных линий подрядчиком фактически не исполнены, что причинило государству ущерб на сумму более 380 млн рублей. "Ленэнерго" - одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России, она обслуживает территорию Петербурга и Ленобласти, где проживают 6,5 млн человек.