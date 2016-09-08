МЧС направляет еще 200 спасателей в Приморье в целях усиления группировки

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. МЧС России дополнительно направляет в зону паводка в Приморский край 200 спасателей из Хабаровска. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Владимир Пучков.

"У нас резко осложнилась обстановка. Я прошу все вопросы перегруппировки сил держать на контроле Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС РФ", - сказал он.

Министр дал указание в наиболее пострадавшие районы дополнительно перебросить спасателей, лодки и необходимое снаряжение. "Принято решение об увеличении группировки в количестве 200 спасателей из Хабаровска. Они будут доставлены самолетами Бе-200 авиации МЧС в течение суток", - отметил Пучков.

Кроме того, по указанию министра в ближайшее время из Москвы во Владивосток будет направлен самолет Ил-76 с грузом гуманитарной помощи. Он доставит дополнительную партию медикаментов, средства мобильной и спутниковой связи, продукты питания и питьевую воду.