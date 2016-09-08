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Ущерб от паводка сельскому хозяйству Приморья превысил 600 млн рублей

Происшествия
8 сентября, 16:15 UTC+3
Паводок уничтожил 2 тыс. га зерновых культур, 1 тыс. га кукурузы, 1,5 тыс. га картофеля, 986 гектаров овощных полей и 14,5 тыс. га соевых
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный паводком сельскому хозяйству Приморского края, по предварительным данным, составляет более 600 млн рублей.

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Об этом сообщил ТАСС заместитель директора департамента сельского хозяйства Приморского края Алексей Таран.

"Предварительный ущерб сельскому хозяйству составляет более 600 млн рублей", - сказал он.

По его словам, паводок уничтожил 2 тыс. га зерновых культур, 1 тыс. га кукурузы, 1,5 тыс. га картофеля, 986 гектаров овощных полей и 14,5 тыс. га соевых.

"В результате паводка погибло около 600 голов сельскохозяйственных животных", - сказал Таран. По его словам, в настоящее время на местах проводится работа по дальнейшей оценке ущерба. "Выезд в поля по-прежнему затруднен, вода еще стоит", - отметил он.

По данным на 6 сентября, ущерб, причиненный паводком сельскому хозяйству региона, составлял 367 млн рублей.

 
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