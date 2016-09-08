Ущерб от паводка сельскому хозяйству Приморья превысил 600 млн рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный паводком сельскому хозяйству Приморского края, по предварительным данным, составляет более 600 млн рублей.

Об этом сообщил ТАСС заместитель директора департамента сельского хозяйства Приморского края Алексей Таран.

"Предварительный ущерб сельскому хозяйству составляет более 600 млн рублей", - сказал он.

По его словам, паводок уничтожил 2 тыс. га зерновых культур, 1 тыс. га кукурузы, 1,5 тыс. га картофеля, 986 гектаров овощных полей и 14,5 тыс. га соевых.

"В результате паводка погибло около 600 голов сельскохозяйственных животных", - сказал Таран. По его словам, в настоящее время на местах проводится работа по дальнейшей оценке ущерба. "Выезд в поля по-прежнему затруднен, вода еще стоит", - отметил он.

По данным на 6 сентября, ущерб, причиненный паводком сельскому хозяйству региона, составлял 367 млн рублей.