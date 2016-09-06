От паводка в Приморье пострадали 18 из 34 муниципалитетов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более половины муниципалитетов - 18 из 34 - признаны пострадавшими от паводка в Приморье.

Краснореченская 98, г Хабаровск!!!! Сухого утра вам други!!! #циклон #тайфун #дальнийвосток #хабаровск #пространствохабаровск #добра Фото опубликовано Алексей (@alexmerkuloff) Сен 5 2016 в 3:20 PDT

На их территории действует режим ЧС. За сутки такой режим ввели еще в двух районах - Хорольском и Октябрьском, - сообщили ТАСС в департаменте защиты администрации Приморского края.

"Режим ЧС объявлен еще в двух муниципалитетах Приморья - Хорольском и Октябрьском районах - сегодня, 6 сентября. Таким образом, в результате прохождения тайфуна "Лайонрок" и сильных дождей, начавшихся 4 сентября, пострадали 18 территорий края из 34",- сообщили в департаменте.

По данным властей, на сегодняшний день остаются подтопленными более 20 населенных пунктов, более трех тысяч домов и более шести тысяч придомовых территорий и земельных участков. В зоне бедствия оказались почти 9 тысяч человек, из них более 1,3 тысячи детей. Эвакуирован 741 человек, в том числе - 135 детей.

С начала подтопления подмыто 43 участка дорог в 14 муниципальных образованиях общей протяженностью почти 86 километров. Повреждено 70 автомобильных мостов в 10 муниципалитетах. Ущерб, причиненный сельскому хозяйству Приморского края, по предварительным оценкам, уже составил 367 млн рублей. При этом пока удалось обследовать только треть затопленных угодий.

Из федерального бюджета на эти цели направлено 718 млн рублей, из краевого бюджета предполагается направить 500 млн рублей. Средства пойдут на обеспечение жильем и выплаты компенсаций, которые предполагается начать уже 6 сентября.

Компенсации пострадавшим

Законодательное собрание Приморского края приняло решение о срочном выделении из краевого бюджета 500 млн рублей на оказание помощи пострадавшим в результате разрушительного паводка. Соответствующий региональный закон принят во вторник депутатами сразу в трех чтениях.

Дом Антонины Голубковой, Пионерская, 9 Фото опубликовано Владимир Миклушевский (@v_miklushevskiy) Сен 5 2016 в 4:34 PDT

Из этой суммы 350 млн рублей будут направлены на предоставление денежных выплат, 150 млн рублей - на приобретение жилья взамен уничтоженного паводком. "Компенсация для лишившихся крова рассчитана исходя из норматива общей площади жилого помещения: 33 квадратных метра - на одиноко проживающего человека, 42 - на двух, 18 - на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек с расчетом стоимости квадратного метра 35 тысяч рублей", - сказал вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков.

Сейчас в списке тех, кто остался без жилья, 79 семей. Они проживают в пунктах временного размещения. Обследование пострадавших территорий продолжается, и специалисты считают, что число граждан, лишившихся жилья, будет увеличиваться. Это может потребовать дополнительных средств из регионального бюджета.

Также пострадавшие от разрушительной стихии получат выплаты из краевого бюджета: по 10 тысяч рублей за подтопленные земельные участки, 25 тысяч рублей за подтопленные дома. После поступления федеральных средств, решение о выделении которых было принято 5 сентября на заседании правительства РФ, начнутся выплаты по 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества (на одного члена семьи) и по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества (на одного члена семьи).

"Выделяемые из регионального бюджета средства перераспределены за счет фактической экономии средств по другим статьям бюджета и на общие параметры по доходам и расходам не повлияют", - сообщил вице-губернатор Василий Усольцев.

Психологическая помощь

Двадцать психологов работают с населением, пострадавшим от наводнения в Приморье, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю. #россия#хабаровскийкрай#хабаровск#индустриальный#район#улица#краснореченская#100#тайфун#ливень#осень#2016#пипец#летовгороде#1056#105и6 Видео опубликовано @bikin_serg Сен 5 2016 в 4:44 PDT "Это специалисты Дальневосточного филиала экстренной психологической помощи (ЦЭПП), Главных управлений по Приморскому и Камчатскому краям, а также специалисты Сибирского филиала ЦЭПП. Они оказывают необходимую поддержку людям, которые были вынуждены покинуть дома и в настоящий момент находятся в пунктах временного размещения", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, на сегодняшний день в пунктах временного размещения расселено около 500 человек, в том числе дети и инвалиды. Всего с момента возникновения чрезвычайной ситуации пострадавшему населению оказана психологическая помощь почти в 800 случаях. Работа продолжается круглосуточно. Сотрудники МЧС России используют и нестандартные методы психологической помощи, в частности, детям. Кинолог Специализированной пожарно-спасательной части Камчатского края Светлана Власова применяет в свой работе элементы канистерапии. Это метод лечения и реабилитации с использованием собак. Общаясь с собакой, отдавая ей команды и рассказывая о своих проблемах, дети отвлекаются от окружающей обстановки, благодаря чему значительно легче могут перенести непростой период. Психологическую помощь оказывают и дистанционно, по телефону "горячей линии", который функционирует в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю. На экстренный номер с момента объявления чрезвычайной ситуации поступило более 700 звонков. Люди интересуются обстановкой в зоне ЧС, ходом работ по ликвидации последствий паводка, просят оказать родственникам и близким психологическую помощь. Вакцинация населения Вакцинация населения от опасных инфекций началась в зоне паводка в Приморском крае. Вакцину доставляют даже в отрезанные водой села на лодках, морским транспортом и вертолетами, сообщила представитель Департамента здравоохранения администрации Приморского края Ксения Гусенцова. "Вакцину доставляют лодками, по морю и вертолетами. Накануне прививки начались в селе Шумное Чугуевского района, которое было полностью затоплено паводком. Здесь уже вакцинировано около 200 человек", - сказала Гусенцова. Вакцинация также начинается в Ольгинском и Лазовском районах. Сегодня в поселок Преображение Лазовского района, который оказался полностью отрезан от "большой земли" из-за затопления дорог, лекарства доставят на катере по морю. 4 сентября спецборт Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) доставил во Владивосток 5000 доз вакцины против гепатита А для взрослых, 9700 доз вакцины для детей, а также 1000 доз противодизентерийной вакцины и 500 доз вакцины против брюшного тифа. Лекарства предназначены для жителей наиболее пострадавших районов Приморья, где есть нарушения водоснабжения и водоотведения. Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди, 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, в крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. На утро 6 сентября пострадавшими признаны 18 из 34 муниципальных образований Приморья. Остаются подтопленными более 3000 жилых домов в 10 муниципальных образованиях, а также 6006 приусадебных участков.