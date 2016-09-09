Нарушенную паводком связь в Приморье восстановят к 15 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Телефонную и интернет-связь в Приморье, нарушенную паводком, планируется полностью восстановить к 15 сентября, сообщает администрация Приморья.

"По прогнозам специалистов, до 15 сентября связь в крае будет восстановлена полностью", - говорится в сообщении.

Как отмечает краевая администрация, большинство населенных пунктов, в которых нет связи из-за паводка, обеспечены комплектами спутниковой связи. "По поручению губернатора края мы закупили 40 спутниковых телефонов и передали их в муниципалитеты, отрезанные от транспортного сообщения. Это Ольгинский, Лазовский, Тернейский, Кавалеровский, Красноармейский, Кировский, Яковлевский, Дальнереческий районы и Лесозаводский, Дальнегорский городские округа. Теперь жители этих территорий смогут оперативно связаться с родными и близкими - трубки находятся у старост сел и поселков", - приводит администрация слова директора департамента информатизации и телекоммуникаций Ильи Красильникова.

Также в крае ведется работа по восстановлению интернет-связи.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще дополнительно до трех декадных норм осадков.

По состоянию на утро 9 сентября остаются подтопленными 805 жилых домов в восьми муниципальных образованиях. Кроме этого, подтоплен 1102 приусадебных участков. Повреждены 38 участков дорог в девяти муниципальных образованиях общей протяженностью 58 км и 61 автомобильный мост. В шести пунктах временного размещения находятся 319 человек, в том числе 69 детей.