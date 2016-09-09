Следствие просит на три месяца продлить арест замглавы ГСУ СК по Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Следствие просит продлить срок ареста заместителю начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве генералу Денису Никандрову, обвиняемому в получении крупной взятки, на три месяца. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела, попросив не называть его имени.

"Следствие просит продлить срок ареста на 3 месяца и 4 суток, то есть до 19 декабря", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова сообщила ТАСС, что суд 12 сентября рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста Никандрову.

Денис Никандров был задержан сотрудниками ФСБ 19 июля этого года. В тот же день были задержаны начальник управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Все они были арестованы Лефортовским судом Москвы до 15 сентября.

Как считает следствие, обвиняемые получили взятку в сумме $1 млн за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - одного из участников конфликта в кафе на Рочдельской улице в Москве, где в результате перестрелки в декабре 2015 года два человека были убиты и восемь ранены. Защитники настаивают, что следствием до сих пор не установлены ни местонахождение денег, ни взяткодатель.