В Приморье вода за сутки ушла из почти 300 жилых домов

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вода за сутки ушла из почти 300 жилых домов в Приморском крае, пострадавшем от паводка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"По состоянию на 06:00 местного времени, вода ушла из 284 жилых домов, подтопленными в 24 населенных пунктах остаются 947 жилых домов с населением 1977 человек, в том числе 454 ребенка", - сообщили в министерстве.
Кроме того, в результате ЧС подтоплены 1766 приусадебных участков, а также 12 социально значимых объектов - школа, 3 детских сада, 2 фельдшерско-акушерских пункта, два Дома культуры и 4 котельных.
По данным МЧС, в настоящее время энергоснабжение нарушено в 8 населенных пунктах (130 жилых домов с населением более 400 человек).
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.