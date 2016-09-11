За сутки в Приморье восстановили связь с девятью отрезанными паводком селами

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Связь восстановлена за минувшие сутки с девятью отрезанными паводком селами Приморского края. Еще в семи населенных пунктах удалось восстановить энергоснабжение, сообщили в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС (ДВРЦ).

"За сутки восстановлено электроснабжение в семи населенных пунктах. Восстановлена связь с девятью населенными пунктами. Однако остаются подтоплены 947 жилых домов в восьми муниципальных образованиях. Кроме этого, вода подтопила 1766 приусадебных участков. Также имеют повреждения 35 участков дорог в восьми муниципальных образованиях. В шести пунктах временного размещения находятся 300 человек, из них 61 ребенок", - уточнили в МЧС.

"В тех населенных пунктах, где перемыты дороги, спасатели осуществляют лодочные переправы на специальных плавсредствах и ПТС, организовано 11 лодочных переправ, за сутки переправлен 321 человек. Для просушки освободившихся от воды домов и социально значимых объектов бригады специалистов доставляют тепловые пушки и осуществляют просушку помещений. За сутки также проводилась просушка 12 котельных, освободившихся от воды", - сообщили в МЧС.

Одновременно в пострадавшие районы продолжается доставка гуманитарных грузов. За сутки авиацией МЧС перевезено более 26 тонн продуктов питания и грузов гуманитарного характера.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.