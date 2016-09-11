Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 35 тысяч человек привиты от различных инфекций в зоне паводка в Приморье

Происшествия
11 сентября, 10:57 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
За сутки медицинскими работниками против гепатита А, брюшного тифа, дизентерии, гриппа вакцинировано более 9600 человек
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 35 тысяч человек привиты от различных инфекций в зоне паводка в Приморье. Только за минувшие сутки против гепатита А, брюшного тифа, дизентерии, гриппа вакцинировано более 9600 человек, рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС (ДВРЦ).

Смотрите также
В Приморье вода за сутки ушла из почти 300 жилых домов

"В целях профилактики продолжается вакцинация населения, оказавшегося в зоне подтопления, за сутки медицинскими работниками против гепатита А, брюшного тифа, дизентерии, гриппа вакцинировано более 9600 человек, с нарастающим итогом - более 35 тысяч человек", - сообщили в ведомстве.

4 сентября спецборт Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) доставил во Владивосток 5000 доз вакцины против гепатита А для взрослых, 9700 доз вакцины для детей, а также 1000 доз противодизентерийной вакцины и 500 доз вакцины против брюшного тифа. Лекарства предназначены для жителей наиболее пострадавших районов Приморья, где есть нарушения водоснабжения и водоотведения. 10 сентября по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в Приморский край направлено более 10 тонн вакцин для профилактики основных заболеваний в пострадавших от подтопления районах.

Как в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора, в Приморском крае почти 30 тысяч человек привиты от сезонного гриппа и ОРВИ. "Начата иммунизация населения против гриппа, привито 28 670 человек. Создан запас противовирусных препаратов для профилактики ОРВИ и гриппа", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди, в регионе выпала трехмесячная норма осадков, из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

За сутки восстановлено электроснабжение в семи населенных пунктах Приморья, восстановлена связь с девятью населенными пунктами. Однако остаются подтопленными 947 жилых домов в восьми муниципальных образованиях, кроме этого, вода подтопила 1766 приусадебных участков. Повреждены 35 участков дорог в восьми муниципальных образованиях. В шести пунктах временного размещения находятся 300 человек, из них 61 ребенок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Тайфуны и ураганы Наводнения в России
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
2
В Белоруссии расследуют гибель российского всадника Сотскова
3
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
4
Автомобиль Надежды Савченко попал в ДТП в Киеве
5
Трамп: Клинтон совершила крупнейшую ошибку за всю президентскую гонку
6
"Миллиарды в квартире сестры": что известно об аресте замглавы ГУЭБиПК МВД
7
Российский всадник Сотсков погиб после падения на соревнованиях в Минске
Темы дня
Реклама