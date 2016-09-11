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ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 35 тысяч человек привиты от различных инфекций в зоне паводка в Приморье. Только за минувшие сутки против гепатита А, брюшного тифа, дизентерии, гриппа вакцинировано более 9600 человек, рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС (ДВРЦ).
"В целях профилактики продолжается вакцинация населения, оказавшегося в зоне подтопления, за сутки медицинскими работниками против гепатита А, брюшного тифа, дизентерии, гриппа вакцинировано более 9600 человек, с нарастающим итогом - более 35 тысяч человек", - сообщили в ведомстве.
4 сентября спецборт Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) доставил во Владивосток 5000 доз вакцины против гепатита А для взрослых, 9700 доз вакцины для детей, а также 1000 доз противодизентерийной вакцины и 500 доз вакцины против брюшного тифа. Лекарства предназначены для жителей наиболее пострадавших районов Приморья, где есть нарушения водоснабжения и водоотведения. 10 сентября по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в Приморский край направлено более 10 тонн вакцин для профилактики основных заболеваний в пострадавших от подтопления районах.
Как в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора, в Приморском крае почти 30 тысяч человек привиты от сезонного гриппа и ОРВИ. "Начата иммунизация населения против гриппа, привито 28 670 человек. Создан запас противовирусных препаратов для профилактики ОРВИ и гриппа", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди, в регионе выпала трехмесячная норма осадков, из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.
За сутки восстановлено электроснабжение в семи населенных пунктах Приморья, восстановлена связь с девятью населенными пунктами. Однако остаются подтопленными 947 жилых домов в восьми муниципальных образованиях, кроме этого, вода подтопила 1766 приусадебных участков. Повреждены 35 участков дорог в восьми муниципальных образованиях. В шести пунктах временного размещения находятся 300 человек, из них 61 ребенок.