Польша может предъявить новые обвинения диспетчерам по делу о крушении Ту-154М

ВАРШАВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Новые доказательства появились в деле о крушении под Смоленском 10 апреля 2010 года польского президентского авиалайнера Ту-154М, они могут повлиять на характер предъявляемых польской стороной обвинений в адрес российских диспетчеров. Эту информацию подтвердил в эфире Польского телевидения глава комиссии по расследованию авиапроисшествий, которая занимается выяснением обстоятельств трагедии, Вацлав Берчиньский.

"У нас есть запись, которая отличается от того, чем мы располагали ранее. Также она отличается от записей с вышки и самолета, которые у нас есть. На лицо противоречия", - сказал он, выразив мнение, что "это меняет категорию сообщений, получаемых от российской стороны".

По словам Берчиньского, "есть факты, позволяющие изменить квалификацию" выдвинутых польской стороной в адрес российских диспетчеров обвинений с неумышленного до умышленного доведения до катастрофы в воздухе. Также глава комиссии утверждает, что обвинения могут быть предъявлены еще одному россиянину.

Берчиньский указал, что это "записи непосредственно с вышки", а диспетчеры, по его версии, неверно сообщили экипажу расстояние до начала полосы. По утверждению главы комиссии, это расстояние было "значительным и могло повлиять на процесс приземления и катастрофу".

Журналистское расследование

Ранее о появлении в деле о крушении под Смоленском новых доказательств сообщил польский журналист Цезарий Гмыз. "Появились новые доказательства, звуковая запись того, что происходило на контрольной вышке в Смоленске. До настоящего момента мы располагали только корреспонденцией между вышкой и "Туполевым", - сказал он. По его версии, из- за этого "обвинения против диспетчеров полета изменятся на умышленное доведение до катастрофы в воздушном пространстве".

Как рассказал Гмыз, прокуроры сейчас рассматривают возможность "изменить квалификацию с неумышленного на умышленное доведение до катастрофы", учитывая новые данные и то, что слышно на записи, попавшей, по его информации, в распоряжение Агентства внутренней безопасности Польши. Содержание новых записей журналист не раскрыл.

Катастрофа и ее расследование

10 апреля 2010 года в результате авиакатастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 находившихся на борту пассажиров, в том числе президент республики Лех Качиньский. Расследование обстоятельств трагедии продолжается прокуратурами как в Польше, так и в России. В 2015 году польская прокуратура предъявила обвинения работавшим в день трагедии российским диспетчерам, которым вменяется создание ситуации непосредственной опасности в воздухе, а также неумышленное доведение до катастрофы в воздушном пространстве.

В марте текущего года после прихода к власти партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" Антоний Мачеревич, ставший министром обороны в новом правительстве, инициировал возобновление работы комиссии по расследованию авиационных происшествий. По его утверждению, прежние ее члены недостаточно тщательно провели анализ и не учли многие факторы.

15 сентября члены новой комиссии впервые встретятся с представителями СМИ и представят первые итоги своей работы. Берчиньский не уточнил, какие выводы и документы будут обнародованы на предстоящей пресс-конференции. Ранее Мачеревич утверждал, что эксперты располагают новыми записями переговоров экипажа Ту-154М, которые не были известны, а также "шокирующими показаниями" прежних членов комиссии по расследованию авиапроисшествий.