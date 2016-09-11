Глава МЧС потребовал усилить поддержку глав муниципалитетов Приморья

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал усилить поддержку главам муниципальных образований Приморского края, пострадавших от наводнения, вызванного тайфуном.

"Помощь и поддержка руководителям муниципальных образований, в том числе самых отдаленных, должна быть усилена", - подчеркнул министр на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, добавив, что они должны принимать участие по видеосвязи на каждом таком заседании.

"Все должны слышать и понимать, что мы делаем, как мы делаем и почему мы принимаем эти решения, и советоваться с ними, потому что они прекрасно знают особенность ситуации на местах", - отметил Пучков.

По его оценке, единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в которую входят различные службы и ведомства, региональные и муниципальные структуры, работает очень эффективно за исключением отдельных чиновников. "Мы поправляем этих чиновников, встряхиваем. Реакция есть и очень положительная", - сказал глава МЧС.