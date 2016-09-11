Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: число погибших при взрыве на заводе в Бангладеш возросло до 29

Происшествия
11 сентября, 19:12 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 11, сентября. /ТАСС
Около десяти человек до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщил представитель управления пожарной охраны
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва водогрейного котла на упаковочной фабрике Tempako, произошедшего в субботу на севере столицы Бангладеш, Дакки, достигло 29. Об этом в воскресенье сообщило агентство AFP.

"В ходе поисково-спасательной операции в ночь на воскресенье мы обнаружили еще четыре тела", - рассказал представитель управления пожарной охраны, добавив, что около десяти человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 25 погибших и более 70 раненых.

Инцидент произошел рано утром. Внутри помещения находилось много пластиковых и легковоспламеняющихся материалов, что стало причиной быстрого распространения огня. Авария стала одной из самых масштабных промышленных катастроф в Бангладеш с 24 апреля 2013 года, когда в результате обрушения восьмиэтажного здания Rana Plaza, в котором располагались швейные предприятия, банки и магазины, погибли 1135 человек.

Смотрите также

СМИ: число погибших при взрыве на заводе в Бангладеш возросло до 21

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Бангладеш
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убитого дагестанскими боевиками полицейского посмертно представят к награде
2
Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо на траурной церемонии по случаю 11 сентября
3
В Москве остановлен Porsche из кортежа "стреляющей свадьбы"
4
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
5
В Москве в отделении Сбербанка охранник совершил самоубийство
6
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
7
Провожающий пассажира в аэропорту Пулково сообщил о бомбе в багаже
Темы дня
Реклама