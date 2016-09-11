AFP: число погибших при взрыве на заводе в Бангладеш возросло до 29

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва водогрейного котла на упаковочной фабрике Tempako, произошедшего в субботу на севере столицы Бангладеш, Дакки, достигло 29. Об этом в воскресенье сообщило агентство AFP.

"В ходе поисково-спасательной операции в ночь на воскресенье мы обнаружили еще четыре тела", - рассказал представитель управления пожарной охраны, добавив, что около десяти человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 25 погибших и более 70 раненых.

Инцидент произошел рано утром. Внутри помещения находилось много пластиковых и легковоспламеняющихся материалов, что стало причиной быстрого распространения огня. Авария стала одной из самых масштабных промышленных катастроф в Бангладеш с 24 апреля 2013 года, когда в результате обрушения восьмиэтажного здания Rana Plaza, в котором располагались швейные предприятия, банки и магазины, погибли 1135 человек.