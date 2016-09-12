На Сахалине после ливней остановили движение поездов дальнего следования

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Пассажирская компания "Сахалин" 12 сентября после ливней, которые привели к просадке земляного полотна, остановила движение поездов дальнего следования на железной дороге Сахалина, сообщила пресс-служба компании.

"В связи с просадкой земляного полотна, в целях обеспечения безопасности пассажиров движение поездов сообщением Южно-Сахалинск - Ноглики - Южно-Сахалинск и Южно- Сахалинск - Тихая - Поронайск - Тихая - Южно-Сахалинск 12 сентября приостановлено", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС пресс-секретарь сахалинского отделения ДВЖД Сергей Дащинский, накануне поезда вышли из Южно-Сахалинска и Ноглик. Поезд, следовавший из Южно-Сахалинска, успел пройти до станции назначения, а поезд, следовавший с севера (Ноглик), в связи с аварийным состоянием путей был остановлен на станции Пугачево. 167 пассажиров были доставлены в областной центр на автобусах.

"Сегодня ремонтные бригады работают над восстановлением путей. Кроме того проходчики обследуют разные участки железной дороги", - сказал Дащинский.

Он сообщил, что пока не ясно, когда возобновится движение на дороге.