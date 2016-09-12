Ущерб от паводка ЖКХ Приморья составит не менее 200 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Ущерб, причиненный паводком ЖКХ Приморью, по предварительной оценке, составит не менее 200 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на и.о. директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Елены Пархоменко.

"Предварительный ущерб жилищно-коммунальному хозяйству Приморья в результате тайфуна "Лайонрок" составил около 200 млн рублей. Четыре котельные остаются подтопленными, на остальных 12 проводится ревизия оборудования, вместо поврежденного оперативно устанавливаем новое оборудование", - приводит пресс-служба слова Пархоменко.

Также поврежден водозабор в крупном поселке Кавалерово с населением более 14 тысяч человек. Все работы по его восстановлению оказались напрасными: река изменила русло и теперь на строительство нового водозабора необходимо не менее 2,2 млн рублей. "Все минувшие дни велись работы по восстановлению старого водозабора силами компании "Примтеплоэнерго" и подрядными организациями. Однако из-за изменения русла реки и высокого уровня воды эти работы не привели к успеху", - сообщила Пархоменко.

Несмотря на это, представитель администрации заверяет, что "тайфун не повлияет на сроки начала отопительного сезона". "Мы начнем его в положенный срок", - подчеркнула Пархоменко.

Обычно отопительный сезон на севере края начинался уже в середине сентября, в центральных районах - в первых числах октября, а на юге - в 20-х числах октября. Первыми по графику отопительный сезон должны начать населенные пункты Тернейского района на севере края, который числится среди наиболее пострадавших от паводка.

Тайфуны "Лайонрок" и "Немтеун" Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.