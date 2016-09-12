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Защита замглавы ГСУ СК по Москве Никандрова заявила отвод всему составу Лефортовского суда

Происшествия
12 сентября, 12:22 UTC+3
Адвокат обосновал свое ходатайство тем, что в адрес председателя суда было направлено письмо от руководства ФСБ, которое выходило за рамки сопроводительных писем
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Защита заместителя начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Дениса Никандрова, обвиняемого в получении крупной взятки, заявила отвод всему составу Лефортовского районного суда. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Адвокат обосновал свое ходатайство тем, что в адрес председателя суда было направлено письмо от руководства ФСБ, которое выходило за рамки сопроводительных писем, а именно вопрос о рассмотрении ходатайства о продлении срока ареста в закрытом режиме. "Мы считаем, что такой вопрос должен решаться в порядке судебного заседания", - сказал адвокат.

Защита просит рассмотреть дело в другом суде. Никандров поддержал своих адвокатов, добавив, что на него оказывают давление сотрудники управления "М" ФСБ России (подразделение контрразведки, надзирающее за деятельностью МВД, МЧС и Минюста РФ). "На меня сотрудниками управления "М" ФСБ оказывается давление, они приходят ко мне, говорят, что все судьи Лефортовского суда подконтрольны им, и они примут нужное им решение. Мне нет повода не верить им. Я считаю, что вопрос о продлении ареста должен рассматривать другой суд", - заявил Никандров.

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Никандров, начальник УСБ СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля 2016 года. Все они были арестованы Лефортовским судом Москвы.

В настоящее время им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере"). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 15 лет заключения со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Как считает следствие, обвиняемые получили взятку в сумме 1 млн долларов за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - одного из участников конфликта в кафе на Рочдельской улице в Москве, где в результате перестрелки в декабре 2015 года два человека были убиты и восемь ранены.

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