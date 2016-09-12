Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Защита замглавы управления ГУЭБиПК МВД Захарченко обжаловала его арест

Происшествия
12 сентября, 17:06 UTC+3 МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Дмитрий Захарченко обвиняется по трем статьям, в том числе и о получении взятки
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Защита заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко обжаловала решение суда о его аресте. Об этом ТАСС сообщил адвокат Юрий Новиков.

Смотрите также
"Миллиарды в квартире сестры": что известно об аресте замглавы ГУЭБиПК МВД

"Мы подали апелляционную жалобу на решение Пресненского суда об избрании моему подзащитному меры пресечения в виде заключения под стражу" , - сказал адвокат.

Захарченко обвиняется по трем статьям УК РФ - "Злоупотребление должностными полномочиями" (ст. 285), "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования" (ст. 294) и "Получение взятки" (ст. 290). Дело расследует Главное следственное управление СК РФ по Москве.

10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко до 8 ноября. По данным следствия, при обыске у него в квартире было изъято более $120 млн и €2 млн. Как заявил в суде сам Захарченко, квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд руб. у Нота-банка, а найденные при обыске деньги принадлежали не ему.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ
2
МПК запретил вручать россиянам награды на Кубке мира по танцам на колясках в Петербурге
3
В Варшаве прокомментировали обвинения РФ в недопуске поляков через границу с Белоруссией
4
Силуанов: Россия против предоставления Украине транша МВФ
5
Восемь водителей из стреляющего свадебного кортежа в Москве оштрафованы
6
Александр Лукашенко: не надо нас гнобить за то, что мы разговариваем с Западом
7
Журналист Павел Лобков опроверг слухи о нападении на него
Темы дня
Реклама