Защита замглавы управления ГУЭБиПК МВД Захарченко обжаловала его арест

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Защита заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко обжаловала решение суда о его аресте. Об этом ТАСС сообщил адвокат Юрий Новиков.
"Мы подали апелляционную жалобу на решение Пресненского суда об избрании моему подзащитному меры пресечения в виде заключения под стражу" , - сказал адвокат.
Захарченко обвиняется по трем статьям УК РФ - "Злоупотребление должностными полномочиями" (ст. 285), "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования" (ст. 294) и "Получение взятки" (ст. 290). Дело расследует Главное следственное управление СК РФ по Москве.
10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко до 8 ноября. По данным следствия, при обыске у него в квартире было изъято более $120 млн и €2 млн. Как заявил в суде сам Захарченко, квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд руб. у Нота-банка, а найденные при обыске деньги принадлежали не ему.