По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после нападения на журналиста Павла Лобкова в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Двое грабителей прошедшей ночью напали на телеведущего канала "Дождь" Павла Лобкова и его приятеля на 4-й Тверской-Ямской улице. Преступники избили их, отняли телефоны, имевшиеся при себе наличные и скрылись. Потерпевшие сами обратились в полицию. По их заявлению возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка полиции подтвердили факт нападения, но не уточнили личности потерпевших. "В 08:00 в отдел полиции от двух граждан поступило заявление о том, что около 03:00 мск на 4-й Тверской-Ямской улице двое неизвестных нанесли телесные повреждения одному из них, отобрали телефоны и деньги, после чего скрылись", - сказали в полиции.

В главке отметили, что полицейские устанавливают все обстоятельства преступления, ведется розыск грабителей.

Фальшивое опровержение

Ранее радиостанция "Говорит Москва" распространила опровержение информации об избиении журналиста. Однако, как говорится сообщении, размещенном на ее сайте, выяснилось, что заявление было сделано не самим журналистом, а неизвестным пранкером.

Радиожурналисты отмечают, что получили информацию о том, что нападения не было, позвонив по номеру телефона, принадлежащему Лобкову. Вскоре после разговора у сотрудников "Говорит Москва" возникли сомнения, что по телефону с ними общался именно сам Лобков. "Подозрения вызвали нехарактерные для телеведущего тембр голоса и манера вести беседу", - говорится в заметке.

Информацией о том, кто именно общался с журналистами от имени Лобкова, радиостанция "Говорит Москва" на момент написания заметки не обладала.

Сам журналист рассказал телеканалу "Дождь" о подробностях происшествия, назвав его "обычным криминальным нападением". На сайте канала сообщается, что по факту нападения было возбуждено уголовное дело об ограблении (статья 161 УК) и нанесении телесных повреждений (статья 115 УК).

Павел Лобков работал на каналах ТРК "Петербург" и НТВ. С 2012 года пришел на телеканал "Дождь", став ведущим программ "Бремя новостей", вечернего шоу "Здесь и сейчас", "Ездим дома".