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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ведущий телеканала "Дождь", российский журналист Павел Лобков опроверг слухи о нападении на него, которые появились в понедельник утром. Об этом он сообщил в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"Сегодня не было ничего, никаких нападений, все в порядке. Это все вранье, все утка", - заявил он.
Ранее некоторые СМИ написали, что известный российский журналист Павел Лобков был избит и ограблен злоумышленниками. Сообщалось, что нападение произошло утром на 4-й Тверской-Ямской улице.
В мае 2016 года Лобков сообщил, что покидает телеканал "Дождь" из-за несогласия с политикой его руководства, однако генеральный директор канала Наталья Синдеева заявила, что ведущий продолжит свою работу на "Дожде".
Павел Лобков работал на каналах ТРК "Петербург" и НТВ. С 2012 года пришел на телеканал "Дождь", став ведущим программ "Бремя новостей", вечернего шоу "Здесь и сейчас", "Ездим дома".