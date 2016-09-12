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Журналист Павел Лобков опроверг слухи о нападении на него

Общество
12 сентября, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Ранее некоторые СМИ сообщили, что он был избит и ограблен
Материал из 1 страницы
Павел Лобков

Павел Лобков

© Александра Мудрац/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ведущий телеканала "Дождь", российский журналист Павел Лобков опроверг слухи о нападении на него, которые появились в понедельник утром. Об этом он сообщил в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Сегодня не было ничего, никаких нападений, все в порядке. Это все вранье, все утка", - заявил он.

Ранее некоторые СМИ написали, что известный российский журналист Павел Лобков был избит и ограблен злоумышленниками. Сообщалось, что нападение произошло утром на 4-й Тверской-Ямской улице.

В мае 2016 года Лобков сообщил, что покидает телеканал "Дождь" из-за несогласия с политикой его руководства, однако генеральный директор канала Наталья Синдеева заявила, что ведущий продолжит свою работу на "Дожде".

Павел Лобков работал на каналах ТРК "Петербург" и НТВ. С 2012 года пришел на телеканал "Дождь", став ведущим программ "Бремя новостей", вечернего шоу "Здесь и сейчас", "Ездим дома".

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