Пучков: энергоснабжение в пострадавших от паводка районах Приморья восстановлено

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Энергоснабжение в пострадавших от паводка районах Приморья полностью восстановлено, заявил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Мы полностью сегодня восстановили в Приморье энергоснабжение, в некоторых районах по временной схеме", - сказал он журналистам.

Министр отметил, что в настоящее время устойчиво работает система связи, ведется восстановление интернета в удаленных населенных пунктах.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье в конце августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка был объявлен режим ЧС федерального уровня. С 4 по 6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

От паводка пострадали 25 из 34 муниципальных образований края. По состоянию на 14 сентября, остаются подтопленными 434 жилых дома в шести муниципальных образованиях, 949 приусадебных участков остаются в зоне подтопления.