Самолету "Грозный авиа", заблокированному в аэропорту Воронежа, разрешили вылет

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ВОРОНЕЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Самолету авиакомпании "Грозный авиа", который не выпускали из аэропорта Воронежа из-за долгов сторонней фирмы, разрешили вылет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аэропорту.
"Вылет самолету разрешен", - сказали там.
Как ранее сообщил летный директор компании Ануар Кундетов, находящийся на борту, у "Грозный авиа" нет долгов перед аэропортом. "У нас на депозите есть свободные средства. А задолженность есть у фирмы, которая арендовала наш самолет", - пояснил он.
Он также рассказал, что авиакомпания уже написала два письма: в воронежскую транспортную прокуратуру и на имя директора аэропорта. "Такой ситуации раньше не было. Мы закончили работу в Воронеже и хотели забрать самолет в Грозный, поэтому пассажиров у нас нет, только экипаж, это технический рейс", - уточнил летный директор компании.