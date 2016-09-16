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Суд не стал арестовывать помощника прокурора из Чечни, стрелявшего из свадебного кортежа

Происшествия
16 сентября, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
11 сентября на Каширском шоссе водители двух автомобилей из свадебной колонны устроили стрельбу в воздух, водители были задержаны
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Нагатинский суд освободил помощника прокурора Шалинского района Чечни Магомеда Гучигова, задержанного в Москве после стрельбы из свадебного кортежа. Таким образом, суд отказал следователю в удовлетворении ходатайства об аресте.

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"Освободить в зале суда", - огласила судья, отметив недостаточность оснований для избрания Гучигову меры пресечения в виде лишения свободы.

11 сентября на Каширском шоссе водители двух автомобилей из свадебной колонны устроили стрельбу в воздух. В тот же день по подозрению в совершении правонарушения были задержаны водители автомобилей Porsche Panamera и Bentley Continental, находившихся в составе этой колонны.

Один из задержанных оказался сотрудником районной прокуратуры одного из регионов РФ, в связи с чем расследование уголовного дела было передано в следственные органы ГСУ СК по Москве. Статья, по которой в отношении помощника прокурора возбуждено дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной сообщил, что прокуратура Москвы проводит служебную проверку в отношении Гучигова. Если будут выявлены факты нарушений в действиях прокурорского работника, к нему будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения.

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