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СК просит арестовать помощника прокурора из Чечни после стрельбы из кортежа в Москве

Происшествия
14 сентября, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Магомед Гучигов задержан в связи с возбуждением уголовного дела по факту хулиганства
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следствие будет добиваться ареста помощника прокурора Шалинского района Чечни Магомеда Гучигова, задержанного в Москве после стрельбы из свадебного кортежа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Нагатинского районного суда.

"В суд накануне поступило два ходатайства следствия об аресте Есенкина и Гучигова, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Заседание отложено на 72 часа, на это же время продлен и срок их задержания", - уточнили в пресс-службе суда.

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В минувшее воскресенье на Каширском шоссе водителями двух автомобилей из свадебной колонны были произведены многочисленные выстрелы в воздух. В тот же день по подозрению в совершении этого правонарушения были задержаны водители автомобилей Porsche Panamera и Bentley Continental, находившихся в составе этой колонны.

Один из задержанных оказался сотрудником районной прокуратуры одного из регионов РФ. В связи с этим расследование уголовного дела было передано в следственные органы ГСУ СК по Москве. Статья, по которой в отношении помощника прокурора возбуждено дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Как сообщил ТАСС официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной, прокуратура Москвы проводит служебную проверку в отношении Гучигова. В случае выявления фактов нарушений в действиях прокурорского работника к нему будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения, отметил представитель надзорного ведомства.

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