Восемь водителей из стреляющего свадебного кортежа в Москве оштрафованы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Восемь водителей из стреляющего свадебного кортежа на юге Москвы привлечены к административной ответственности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Восемь водителей, которые управляли автомобилями в составе свадебного кортежа на юге Москвы, привлечены к административной ответственности. В отношении правонарушителей полицейские составили 17 административных протоколов, в том числе за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, за управление транспортным средством, светопропускание которого не соответствует техническому регламенту", - сказал собеседник агентства.

По его словам, материалы будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

Ранее сообщалось, что полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту стрельбы из машин свадебного кортежа возле парка Царицыно на юге Москвы. Накануне днем на службу "02" поступило сообщение о стрельбе около нескольких автомобилей Porsche на улице Борисовские Пруды. По словам очевидцев, неизвестные стреляли в воздух из огнестрельного оружия.