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В Лос-Анджелесе неизвестный убил двух человек

Происшествия
17 сентября, 6:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Еще двое ранены
Материал из 1 страницы
© Архив AP Photo/Ng Han Guan

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Неизвестный застрелил двух человек в Лос-Анджелес (штат Калифорния).

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Об этом сообщил телеканал KTLA со ссылкой на Управление полиции города.

По его данным, злоумышленник открыл огонь по четверым лицам в районе Уэст-Голливуд. Двое погибли, столько же получили тяжелые ранения.

Полиция устанавливает мотивы преступления.

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