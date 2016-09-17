В Лос-Анджелесе неизвестный убил двух человек

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НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Неизвестный застрелил двух человек в Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Об этом сообщил телеканал KTLA со ссылкой на Управление полиции города.
По его данным, злоумышленник открыл огонь по четверым лицам в районе Уэст-Голливуд. Двое погибли, столько же получили тяжелые ранения.
Полиция устанавливает мотивы преступления.