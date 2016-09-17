Более 730 домов в Приморье признаны после паводка непригодными для жилья

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Комиссии по оценке ущерба от наводнения в Приморском крае признали аварийными или непригодными для жилья более 730 домов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Всего обследовано более 14,6 тысяч домовладений. По предварительным итогам работы комиссий по оценке ущерба непригодными для жилья признаны 254 дома, аварийными - 478", - сказал собеседник агентства.
По его словам, не подлежат восстановлению одна школа и один фельдшерско-акушерский пункт в Тернейском районе.
Всего в пострадавших населенных пунктах работают 135 комиссий, в состав которых входят представители от муниципальных образований, министерств и ведомств.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливни, в регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в Приморье объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.