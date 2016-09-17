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AP: в результате стрельбы в США погибла женщина

Происшествия
17 сентября, 17:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, сентября. /ТАСС
Еще пять человек, в том числе двое полицейских, получили ранения, нападавший убит
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НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Полиция ликвидировала преступника, устроившего ночную стрельбу на улицах города Филадельфия (штат Пенсильвания, США). В результате инцидента погибла женщина, пять человек, в том числе двое полицейских, получили ранения. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

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Преступник открыл огонь по сотрудникам полиции в 23:20 по местному времени (6:20 мск) в районе частного Пенсильванского университета, после чего попытался скрыться в местном баре. Там злоумышленник ранил охранника и взял в заложники женщину, чтобы использовать ее в качестве живого щита. Убегая от погони, преступник бросил заложницу, выстрелив ей в ногу, а затем открыл огонь по случайному автомобилю. Пассажирка позже скончалась от ран. В итоге стрелок был ликвидирован полицией.

Личность преступника и мотивы его действий пока не раскрываются. Пострадавшие доставлены в больницы. Полиция проводит расследование случившегося.

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