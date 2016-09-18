"Сапсан" сбил пенсионерку в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Скоростной поезд "Сапсан" сбил насмерть пожилую женщину в районе платформы "Трубниково" Октябрьской железной дороги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-западного управлении на транспорте СК РФ.

"17 сентября 2016 в районе станции "Трубниково", проходящим скоростным поездом "Сапсан" смертельно травмирована жительница Санкт-Петербурга, 1942 года рождения", - говорится в сообщении.

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.