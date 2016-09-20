Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье возбуждено дело по факту нападения мужчины с бензопилой на супругов

Происшествия
20 сентября, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Ему инкриминируют причинение тяжкого вреда здоровью
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Следователи полиции возбудили уголовное дело по факту причинения телесных повреждений мужчине и женщине в садовом товариществе в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе полиции Московской области.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что инцидент произошел во вторник утром в садовом товариществе "Машиностроитель", где злоумышленник в ссоре напал на хозяев дачи, бензопилой отсек кисть руки у мужчины, а когда его жена попыталась пресечь нападение, ударил женщину по голове молотком и скрылся.

В свою очередь в пресс-службе полиции сообщили, что подозреваемый, которым оказался ранее судимый местный житель, был задержан по горячим следам оперативно прибывшими на место ЧП сотрудниками полиции.

"По факту причинения телесных повреждений следователями полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемый задержан на 48 часов, решается вопрос о его аресте", - сказали в пресс-службе.

В главке уточнили, что пострадавшему мужчине были причинены повреждения в виде частичной ампутации левой кисти руки, а женщине закрытая черепно-мозговая травма, оба доставлены в больницу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сократил центральный аппарат МВД
2
Минобороны РФ: российская и сирийская авиация не наносила ударов по конвою ООН у Алеппо
3
Центробанк назвал нового лидера голосования за символ на банкнотах
4
Начинается подача тепла на городские объекты в Москве
5
Глава Минздрава РФ оказала помощь пассажиру рейса Москва - Нью-Йорк
6
"На грани коллапса": Москва и Вашингтон не могут прийти к компромиссу по Сирии
7
Важные гособъекты в Крыму могут попасть под охрану Росгвардии
Темы дня
Реклама