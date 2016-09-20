В Подмосковье возбуждено дело по факту нападения мужчины с бензопилой на супругов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Следователи полиции возбудили уголовное дело по факту причинения телесных повреждений мужчине и женщине в садовом товариществе в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе полиции Московской области.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что инцидент произошел во вторник утром в садовом товариществе "Машиностроитель", где злоумышленник в ссоре напал на хозяев дачи, бензопилой отсек кисть руки у мужчины, а когда его жена попыталась пресечь нападение, ударил женщину по голове молотком и скрылся.

В свою очередь в пресс-службе полиции сообщили, что подозреваемый, которым оказался ранее судимый местный житель, был задержан по горячим следам оперативно прибывшими на место ЧП сотрудниками полиции.

"По факту причинения телесных повреждений следователями полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемый задержан на 48 часов, решается вопрос о его аресте", - сказали в пресс-службе.

В главке уточнили, что пострадавшему мужчине были причинены повреждения в виде частичной ампутации левой кисти руки, а женщине закрытая черепно-мозговая травма, оба доставлены в больницу.