Сотрудник прокуратуры Чечни уволен за стрельбу из свадебного кортежа в Москве

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Старший помощник прокурора Шалинского района Чеченской Республики уволен за участие в инциденте со стрельбой из свадебного картежа в Москве. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
"Старший помощник прокурора Шалинского района Магомед Гучигов, участвовавший 11 сентября в инциденте со стрельбой из свадебного кортежа в Москве, уволен за нарушение Присяги прокурора и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника", - сказал он, отметив, что соответствующий приказ подписан сегодня прокурором Чеченской Республики.
Как показала проверка, Гучигов скрыл от полиции факт работы в органах прокуратуры, что воспрепятствовало выяснению обстоятельств происшествия и привлечению к ответственности виновных. Кроме того, нарушитель давал противоречивые объяснения и показания.
"Прокуратура внимательно следит за строгим исполнением установленных законами норм и правил в первую очередь в своих рядах. Если же сотрудник нарушил Присягу прокурора и совершил порочащие честь прокурорского работника проступки, то ему не место в наших рядах", - сказал Куренной, отметив, что даже по малозначимым нарушениям сотрудников обязательно проводится служебная проверка.
Как сообщалось ранее, 11 сентября, осуществляя движение свадебным кортежем по Каширскому шоссе в Москве, водителями двух автомобилей из колонны были произведены многочисленные выстрелы в воздух через водительские окна. В тот же день по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны водители автомобилей Porsche Panamera и Bentley Continental, следовавших в указанной колонне. Один из задержанных оказался сотрудником районной прокуратуры Чеченской Республики.