Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравлении

Происшествия
27 декабря, 15:12 UTC+3 ИРКУТСК 27, декабря. /ТАСС
По данным источника ТАСС, Евгения Нефедова была задержана на рабочем месте для дачи показаний
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС, архив

ИРКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Следственные органы задержали заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгению Нефедову, ставшую новым фигурантом дела о массовом отравлении суррогатом в Иркутске, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

"Нефедова была задержана на рабочем месте для дачи показаний, в настоящее время ее допрос продолжается", - сказал он.

Смотрите также
Замминистра имущественных отношений Иркутской области стала фигурантом дела об отравлении

Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко ранее во вторник сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении Нефедовой. "Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сказала Петренко.

На Нефедову как заместителя министра возложено общее руководство и обеспечение контроля за деятельностью, в том числе отдела предоставления земельных участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы. Следствие считает, что она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении земельного участка от размещения павильона, в котором продавали средство "Боярышник", жертвами отравления которым, по последним данным, стали 77 человек.

В компетенцию Министерства имущественных отношений Иркутской области входят вопросы распоряжения земельными участками. На Нефедову как заместителя министра возложено общее руководство и обеспечение контроля за деятельностью, в том числе отдела предоставления земельных участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Отравление лосьоном "Боярышник" в Иркутске
В других СМИ
Реклама
Фото
17
Поисковая операция на месте крушения Ту-154
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
2
Обнаружены три новых фрагмента разбившегося Ту-154, в том числе двигатель
3
Источник: Ту-154 летел на скорости более 500 км/ч с сильно задранным носом
4
Родители учеников московской школы добились отмены курса "Истоки"
5
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
6
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
7
Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравлении
Темы дня
Реклама