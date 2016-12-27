Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравлении

ИРКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Следственные органы задержали заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгению Нефедову, ставшую новым фигурантом дела о массовом отравлении суррогатом в Иркутске, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

"Нефедова была задержана на рабочем месте для дачи показаний, в настоящее время ее допрос продолжается", - сказал он.

Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко ранее во вторник сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении Нефедовой. "Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сказала Петренко.

На Нефедову как заместителя министра возложено общее руководство и обеспечение контроля за деятельностью, в том числе отдела предоставления земельных участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы. Следствие считает, что она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении земельного участка от размещения павильона, в котором продавали средство "Боярышник", жертвами отравления которым, по последним данным, стали 77 человек.

В компетенцию Министерства имущественных отношений Иркутской области входят вопросы распоряжения земельными участками. На Нефедову как заместителя министра возложено общее руководство и обеспечение контроля за деятельностью, в том числе отдела предоставления земельных участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы.