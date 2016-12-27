Анализ данных самописца Ту-154 позволяет сузить перечень вероятных причин ЧП

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Первичный анализ данных с бортового самописца Ту-154, потерпевшего катастрофу над Черным морем, позволяет сузить перечень вероятных причин крушения, сообщает Минобороны России.

"В Центральном научно-исследовательском институте ВВС продолжается расшифровка магнитного носителя доставленного из Сочи бортового самописца Ту-154. Первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета. Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны государственной комиссией после изучения всех возможных факторов", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник в ходе поисково-спасательной операции был найден и доставлен в Москву один из "черных ящиков" потерпевшего крушение лайнера, поиск двух других самописцев продолжается. Всего в течение дня были обнаружены 20 обломков самолета, в том числе шасси, части двух двигателей и крыла.

Ранее глава правкомиссии по расследованию ЧП, министр транспорта Максим Соколов сообщил, что теракт не является основной версией авиакатастрофы. ФСБ России накануне отмечала, что рассматриваются четыре основные версии: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.