В Берлине арестованы семеро молодых людей, попытавшихся поджечь бездомного в метро

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БЕРЛИН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Семеро молодых людей, попытавшихся поджечь спящего бездомного в берлинском метро, арестованы по обвинению в покушении на убийство, совершенном группой лиц. Об этом сообщила представитель столичной прокуратуры. В настоящее время все семеро находятся в камере предварительного заключения.
Инцидент произошел 25 декабря и вызвал огромный общественный резонанс, особенно учитывая тот факт, что подозреваемые в возрасте от 15 до 21 года въехали в страну в качестве беженцев, двое - в 2014 году, остальные - в период между 2015 и 2016 годами. Шестеро являются сирийцами, еще один прибыл в ФРГ из Ливии.
Подозреваемые попытались поджечь одежду бездомного. Он не пострадал, поскольку очевидцы оперативно потушили возгорание. Опознать подозреваемых удалось по записям с камер видеонаблюдения.
Это уже не первый случай немотивированного насилия в берлинской подземке за последние несколько месяцев. 27 октября выходец из Болгарии ударом ноги в спину столкнул с лестничного пролета девушку. Мужчины был задержан 17 декабря.