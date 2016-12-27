Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Берлине арестованы семеро молодых людей, попытавшихся поджечь бездомного в метро

Происшествия
27 декабря, 22:45 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Подозреваемые въехали в страну в качестве беженцев, шестеро из них являются сирийцами, еще один прибыл в Германию из Ливии
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Семеро молодых людей, попытавшихся поджечь спящего бездомного в берлинском метро, арестованы по обвинению в покушении на убийство, совершенном группой лиц. Об этом сообщила представитель столичной прокуратуры. В настоящее время все семеро находятся в камере предварительного заключения.

Инцидент произошел 25 декабря и вызвал огромный общественный резонанс, особенно учитывая тот факт, что подозреваемые в возрасте от 15 до 21 года въехали в страну в качестве беженцев, двое - в 2014 году, остальные - в период между 2015 и 2016 годами. Шестеро являются сирийцами, еще один прибыл в ФРГ из Ливии.

Подозреваемые попытались поджечь одежду бездомного. Он не пострадал, поскольку очевидцы оперативно потушили возгорание. Опознать подозреваемых удалось по записям с камер видеонаблюдения.

Это уже не первый случай немотивированного насилия в берлинской подземке за последние несколько месяцев. 27 октября выходец из Болгарии ударом ноги в спину столкнул с лестничного пролета девушку. Мужчины был задержан 17 декабря.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Германия
В других СМИ
Реклама
Фото
17
Поисковая операция на месте крушения Ту-154
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончалась исполнительница роли принцессы Леи из "Звездных войн" Кэрри Фишер
2
Польше удалось приостановить выполнение решения Еврокомиссии по OPAL
3
Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы Ту-154
4
Французская актриса Клоди Жансак скончалась на 90-м году жизни
5
Эрдоган заявил, что имеет доказательства поддержки ИГ коалицией во главе с США
6
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
7
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
Темы дня
Реклама