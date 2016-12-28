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СК возбудил уголовное дело после расправы над медведем в Якутии

Происшествия
28 декабря, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой вахтовики на двух машинах "Урал" задавили медведя
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© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после жестокого убийства медведя вахтовиками в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия).

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"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершенное группой лиц"), по факту размещенной в сети интернет видеозаписи, содержащей кадры жестокой расправы над бурым медведем", - сказали в ведомстве.

Во вторник, 27 декабря, в интернете появилась видеозапись, на которой вахтовики в Якутии на двух машинах "Урал" задавили медведя.

Следствие установило, что автомашины, на которых была совершена травля хищника, принадлежат организации, осуществляющей работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы в Якутии. "По данным следствия, на кадрах видеосъемки запечатлены работники, которые осуществляли работу вахтовым методом на территории Булунского района. Следователем установлено местонахождение транспортных средств и уже произведен их осмотр", - сообщили в СК.

В рамках расследования уголовного дела будет дана принципиальная правовая оценка действиям лиц, виновных в произошедшем.

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