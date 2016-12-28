В иркутском Братске изъяли более 17 тыс. литров спиртосодержащего концентрата "Боярышник"

ИРКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Более 17 тыс. литров спиртосодержащего концентрата "Боярышник" изъято полицией во втором по величине городе Иркутской области - Братске, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"27 декабря на станции ВСЖД "Братск" сотрудники МУ МВД России "Братское" и Братского ЛО МВД России на транспорте в ходе осмотра металлического контейнера обнаружили и изъяли спиртосодержащую жидкость "Боярышник" объемом 17 тыс. 660 литров на сумму 3,542 млн рублей", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что груз отправлен из Ростова-на-Дону. Изъятая спиртосодержащая жидкость передана на временное хранение, проводится расследование. Содержится ли в ее составе метиловый спирт, ставший причиной гибели 74 человек в Иркутске, пока не уточняется.

От отравления кометическим средством "Боярышник", в составе которого обнаружен метиловый спирт, в Иркутске в декабре 2016 года скончались, по последним данным судебно- медицинской экспертизы, 74 человека. Пострадали более 120 человек.