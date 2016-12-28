Топ-менеджеры - фигуранты дела "Т Плюс" в деле Гайзера не участвуют

СЫКТЫВКАР, 28 декабря. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Уголовное дело в отношении топ-менеджеров группы "Ренова" и входящего в ее состав энергохолдинга ПАО "Т Плюс" о даче взятки в особо крупном размере напрямую не связано с делом Гайзера. Об этом в среду сообщил журналистам прокурор Коми Сергей Бажутов.

"Дело "Т Плюс" не имеет прямого отношения ко всему делу Гайзера, это отдельный эпизод. Возможно, кто-то из фигурантов дела Гайзера понесет ответственность за получение взятки (от топ-менеджеров "Т Плюс"). Больше я говорить не могу, потому что дело не у нас находится. Но эти лица (фигуранты дела "Т Плюс" Михаил Слободин, Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик - прим. ТАСС) в деле Гайзера не участвуют", - сказал Бажутов.

Предыстория дела "Т Плюс"

Массу информации и доказательств прокуроры получили в 2013 году, когда начали заниматься декриминализацией жилищно-коммунальной сферы Воркуты, поскольку в других муниципалитетах республики "внешне более-менее был порядок", рассказал Бажутов. "Тогда же мы впервые упоминали кипрскую компанию Basley Management Limited, которой через "Коми коммунальный сервис" оказались подконтрольны ООО "Тепловые сети Воркуты" (ТСВ) и еще 16 организаций, собиравших деньги с населения за коммунальные услуги. Основной причиной задолженности ТСВ перед ЗАО "КЭС" (более 4 млрд рублей - прим. ТАСС) являлся криминальный и коррупционный характер расходования средств, полученных за коммуналку", - отметил прокурор.

Он сообщил, что в отношении бывшего руководителя ТСВ Игоря Попова на данный момент возбуждено и расследуется еще одно уголовное дело, в котором в качестве обвиняемых привлечены участвующие в создании преступных схем вывода денег еще три лица. Называть их прокурор не стал. При этом Попов отбывает наказание за злоупотребление полномочиями - вывод почти 600 млн рублей, собранных с населения за услуги ЖКХ, тогда как услуги ресурсоснабжающих организаций не были оплачены.

"В следственном управлении УФСБ по республике расследуются три уголовных дела по поводу мошеннических схем на сумму свыше 130 млн рублей в связи с деятельностью ООО "Энерготрейд" и ООО "Республиканская сетевая компания" (обе энергокомпании связаны с бывшим заместителем председателя правительства Коми Константином Ромадановым, фигурантом дела Гайзера - прим. ТАСС)", - сообщил Бажутов.

Прокурор подчеркнул, что еще в 2013 году сбор коммунальных платежей в Воркуте достигал 88%, однако компания ТСВ перечисляла ТГК-9 (входило в структуру ЗАО "КЭС", реорганизованное впоследствии в ПАО "Т Плюс") всего 67%, и правоохранительные органы не могли добиться от руководства КЭС соответствующего заявления. "Мы прямо говорили - у вас украли, пишите заявление, будем расследовать. Не хотите? Значит, дело в аффилированности всех коммунальных структур Воркуты вместе с вами", - отметил руководитель надзорного органа.

В ходе расследования уголовного дела в отношении руководителя ТСВ Попова было установлено хищение средств, которые должны были быть перечислены КЭС. В адрес директора КЭС Вайнзихера МВД по Коми трижды, в сентябре, октябре и ноябре 2013 года направляло запросы о привлечении руководителя ТСВ за хищение. Ответом на все три запроса стало письмо от Вайнзихера, в котором он уведомил, что КЭС заключило соглашение с ТСВ о погашении задолженности, реструктуризации долга и не желает направлять заявление о привлечении ТСВ к ответственности.

"По моей просьбе 14 февраля 2014 года Вайнзихер был допрошен в офисе ЗАО "КЭС" в Москве и в ходе допроса сказал, что "несмотря на существенность долга и его негативное влияние на работу подразделения КЭС ущерб отсутствует, поскольку КЭС рассчитывает на погашение задолженности. И после этого говорить про проблемы долгов? Уже в августе этого года на одном из совещаний Вайнзихер просил меня разобраться в причинах задолженности, я ответил, что разберемся, только ему это вряд ли понравится", - отметил прокурор.

Бывшие и нынешние руководители входящего в состав "Реновы" энергохолдинга "Т Плюс" Михаил Слободин, Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер обвиняются в даче более 800 млн рублей взяток бывшим руководителям Коми "за установление выгодных энерготарифов". Ольховик и Вайнзихер находятся под арестом, Слободин - в международном розыске.

Дело Гайзера

Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был арестован 20 сентября 2015 года, ему предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество", "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления" и "Получение взятки в особо крупном размере". По данным следствия, размер причиненного им ущерба превышает 1 млрд рублей. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об отстранении Гайзера от должности в связи с утратой доверия.