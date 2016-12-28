Источник: незаконно осужденный на Украине россиянин Безобразов находится в РФ

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Незаконно привлеченный к уголовной ответственности на Украине гражданин РФ Владимир Безобразов, освобождения которого удалось добиться, уже находится на территории России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник, близкий к ходу переговоров по освобождению.

"Он уже находится на территории РФ", - сказал собеседник агентства.

По информации источника, в июне 2014 года Безобразов отдыхал со своей семьей в Одессе, где был задержан правоохранительными органами Украины и обвинен в вербовке местных жителей для участия в вооруженном конфликте на стороне провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он под давлением следственных органов и под угрозой расправы с его семьей со стороны запрещенного в РФ "Правого сектора", был вынужден дать несоответствующие действительности признательные показания.

В марте 2015 года в Одессе Безобразов был приговорен к условному сроку наказания, но при выходе из зала суда вновь был захвачен сотрудниками СБУ, вывезен на территорию Харькова, где содержался в следственном изоляторе СБУ.

Ранее в среду представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила ТАСС, что России удалось добиться освобождения Владимира Безобразова, похищенного сотрудниками украинских силовых структур и незаконно привлеченного к уголовной ответственности на Украине. Она также добавила, что СК установил имена похитителей россиянина. Однако пока в интересах следствия их имена не называются.