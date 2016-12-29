Суд арестовал подростка, обвиняемого в убийстве младшего брата в Москве

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве 10-летнего брата. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
"В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля 2017 года", - сказала она.
По данным СК, вечером 27 декабря в квартире одного из жилых домов на Ломоносовском проспекте на юго-западе Москвы было обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти. Следствие установило, что смерть потерпевшего наступила в результате удушения.
В рамках расследования уголовного дела был задержан 17-летний брат мальчика, ему уже предъявлено обвинение в убийстве.