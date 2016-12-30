Сотрудники Росгвардии подверглись нападению при задержании грабителей в "Дикси"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии, подвергшиеся нападению в Москве, пытались задержать грабителей в магазине "Дикси". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Группа неизвестных пыталась совершить ограбление магазина "Дикси" в Новой Москве в поселке Роговское. Его работники нажали тревожную кнопку, и на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны", - сказал источник.

Группа из семи-восьми человек напала на них и завладела двумя автоматами, застрелив одного сотрудника и ранив второго.

"Третий сотрудник не пострадал. Он сообщил приметы нападавших. Для их розыска введен план "Вулкан" во всем Московском регионе", - сообщили в правоохранительных органах.