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Сотрудники Росгвардии подверглись нападению при задержании грабителей в "Дикси"

Происшествия
30 декабря, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС
Группа из семи-восьми человек напала на сотрудников и завладела двумя автоматами, застрелив одного и ранив второго
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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии, подвергшиеся нападению в Москве, пытались задержать грабителей в магазине "Дикси". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Группа неизвестных пыталась совершить ограбление магазина "Дикси" в Новой Москве в поселке Роговское. Его работники нажали тревожную кнопку, и на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны", - сказал источник.

Группа из семи-восьми человек напала на них и завладела двумя автоматами, застрелив одного сотрудника и ранив второго.

"Третий сотрудник не пострадал. Он сообщил приметы нападавших. Для их розыска введен план "Вулкан" во всем Московском регионе", - сообщили в правоохранительных органах.

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