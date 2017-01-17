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Суд признал законным арест Мары Багдасарян за уклонение от обязательных работ

Происшествия
17 января, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС
Согласно решению суда, участница гонок на Gelandewagen была привлечена к обязательным работам на срок 595 часов, но приступила к ним спустя два дня после установленного законом срока
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Мара Багдасарян

Мара Багдасарян

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы признал законным административный арест на 15 суток за прогулы обязательных работ участницы гонок на Gelandewagen и злостной неплательщицы штрафов за нарушения ПДД Мары Багдасарян, передает корреспондент ТАСС.

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Мировой судебный участок Москвы номер 353 ранее арестовал Багдасарян на 15 суток за уклонение от отбывания обязательных работ. Согласно решению суда, она была привлечена к обязательным работам на срок 595 часов, но приступила к ним спустя два дня после установленного законом срока. В деле отмечается, что Багдасарян должна была отрабатывать обязательные работы подсобным рабочим в ГБУ "Жилищник".

Адвокат объяснил опоздание своей подзащитной на работы неоднозначностью трактовки срока вступления в силу судебного решения, а также наличием медицинских справок, подтверждающих прохождение девушкой лечения в первые два дня работ. "Если можно, очень прошу отменить это постановление и учесть состояние моего здоровья", - обратилась к суду Багдасарян.

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Представители исполнительных органов не заявляли в суде свою позицию. После вынесения решения Багдасарян направлена сотрудниками полиции для отбывания наказания в изолятор временного содержания. После этого за ней останется обязанность отработать назначенные ей часы.

Девушка проходила свидетелем по уголовному делу о гонках представителей золотой молодежи на внедорожнике Mercedes-Benz, за участие в них и нарушение ПДД она отбыла ранее 10-дневный административный арест. В декабре прошлого года мировой суд за 12 дней рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях с ее стороны, в качестве наказания ей назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и на 14 суток. Кроме того, сотрудники полиции Москвы насчитали у Багдасарян еще 55 неоплаченных штрафов, остановив автомобиль под ее управлением в ночь на 6 января и проверив по базе данных.

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