Суд признал законным арест Мары Багдасарян за уклонение от обязательных работ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы признал законным административный арест на 15 суток за прогулы обязательных работ участницы гонок на Gelandewagen и злостной неплательщицы штрафов за нарушения ПДД Мары Багдасарян, передает корреспондент ТАСС.

Мировой судебный участок Москвы номер 353 ранее арестовал Багдасарян на 15 суток за уклонение от отбывания обязательных работ. Согласно решению суда, она была привлечена к обязательным работам на срок 595 часов, но приступила к ним спустя два дня после установленного законом срока. В деле отмечается, что Багдасарян должна была отрабатывать обязательные работы подсобным рабочим в ГБУ "Жилищник".

Адвокат объяснил опоздание своей подзащитной на работы неоднозначностью трактовки срока вступления в силу судебного решения, а также наличием медицинских справок, подтверждающих прохождение девушкой лечения в первые два дня работ. "Если можно, очень прошу отменить это постановление и учесть состояние моего здоровья", - обратилась к суду Багдасарян.

Представители исполнительных органов не заявляли в суде свою позицию. После вынесения решения Багдасарян направлена сотрудниками полиции для отбывания наказания в изолятор временного содержания. После этого за ней останется обязанность отработать назначенные ей часы.

Девушка проходила свидетелем по уголовному делу о гонках представителей золотой молодежи на внедорожнике Mercedes-Benz, за участие в них и нарушение ПДД она отбыла ранее 10-дневный административный арест. В декабре прошлого года мировой суд за 12 дней рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях с ее стороны, в качестве наказания ей назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и на 14 суток. Кроме того, сотрудники полиции Москвы насчитали у Багдасарян еще 55 неоплаченных штрафов, остановив автомобиль под ее управлением в ночь на 6 января и проверив по базе данных.