Мару Багдасарян могут навсегда лишить водительских прав

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мировой суд в четверг обратился в прокуратуру для рассмотрения вопроса о прекращении права участницы так называемых уличных гонок Мары Багдасарян на управление транспортными средствами. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

"В материалах дела об административном правонарушении была представлена медицинская справка, согласно которой у нее имеется диагноз, препятствующий управлению транспортными средствами. В связи с этим обстоятельством мировым судьей принято решение направить в адрес Савеловской межрайонной прокуратуры Москвы представление о рассмотрении вопроса прекращения права Багдасарян на управление транспортными средствами", - сказал он.

Всего за 12 дней судебных заседаний было рассмотрено 72 дела об административных правонарушениях. В качестве наказания Багдасарян назначено 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 суток и на 14 суток.

Девушка была задержана сотрудниками полиции 6 ноября на Ленинском проспекте в Москве. В отношении нее был составлен административный материал за нарушение правил парковки. Ей также вменяется уклонение от уплаты административного штрафа за нарушение правил дорожного движения (ст. 20.25 КоАП РФ). Эта статья предусматривает наказание от штрафа в размере 1 тыс. рублей до 15 суток ареста.

Багдасарян проходила свидетелем по уголовному делу о гонках золотой молодежи на внедорожнике Mercedes-Benz. За участие в гонках и нарушение правил дорожного движения она отбыла 10-дневный административный арест. Позднее в СМИ появилась информация, что она пригрозила обнародовать записи переговоров с сотрудниками столичной полиции, якобы вымогавшими 500 тыс. долларов у владельца внедорожника Руслана Шамсуарова.