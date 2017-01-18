СК назвал приоритетную версию причины покушения на бизнесмена в центре Москвы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии покушения на бизнесмена в центре Москвы предпринимательскую деятельность потерпевшего, сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"К настоящему моменту следователи отрабатывают круг лиц, возможно причастных к совершению преступления, проводятся обыски", - сказала она, добавив, что назначен ряд судебных экспертиз.

"Раненый предприниматель находится в тяжелом состоянии", - уточнила Иванова.

Потерпевший с огнестрельным ранением в голову был обнаружен вечером в 18 января в автомобиле Lexus возле дома №30 по Шмитовскому проезду. Мужчина занимается автобизнесом и оптовой торговлей ювелирными украшениями.

Ранее сообщалось, что на него напали на парковке возле его офиса. В полиции сообщили, что машина, водитель которой, предположительно, стрелял в бизнесмена, была найдена на Пятницком шоссе.