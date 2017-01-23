NBC: один человек погиб и шесть получили ранения в результате стрельбы в ТЦ в Техасе

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НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Один человек погиб, еще не менее шести получили ранения в результате стрельбы, открытой в воскресенье в одном из торговых центров в американском городе Сан-Антонио (штат Техас). Об этом сообщил телеканал NBC.
По словам представителей правоохранительных органов, двое неизвестных пытались совершить ограбление расположенного в торговом центре ювелирного магазина, в ходе чего открыли огонь. Пострадавшие госпитализированы, об их состоянии не сообщается.
Как отмечается, один из подозреваемых задержан, другому удалось скрыться с места происшествия, ведутся его поиски.
На месте происшествия находятся стражи порядка и многочисленные кареты скорой помощи. Территория вокруг торгового центра оцеплена.