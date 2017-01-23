Число жертв бурь и торнадо на юге США достигло 18 человек

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Число жертв мощных бурь, торнадо и наводнений, обрушившихся на ряд южных штатов США, достигло 18 человек. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP).

По его данным, в штате Джорджия были обнаружены еще несколько тел погибших. Таким образом, число жертв непогоды составило там 14 человек. Четыре человека погибли в субботу в штате Миссисипи. Ранее сообщалось, что в общей сложности 15 человек погибли, как минимум 23 получили ранения.

Губернатор Джорджии Натан Дил объявил режим чрезвычайного положения в ряде округов, где стихия нанесла наибольший ущерб. Аналогичный режим действует и в отдельных районах Миссисипи.

Непогода также обрушилась на штаты Техас, Алабама, Луизиана и Флорида, однако сообщений о жертвах оттуда не поступало. Отмечалось, что в ряде регионов оказались разрушены или повреждены дома и постройки.

Президент США Дональд Трамп пообещал оказать федеральную помощь Джорджии, Флориде и Алабаме. По его словам, эти штаты "серьезно пострадали" в результате удара стихии.